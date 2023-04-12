Очевидцы спасли тонущего рыбака в починке Гольянский в Удмуртии

Вечером 11 апреля очевидцы спасли рыбака, который едва не утонул на акватории пруда в починке Гольянский в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, мужчину 1958 года достали из воды прохожие, которые затем передали пострадавшего вызванной бригаде скорой помощи.

Мужчину госпитализировали с диагнозом общее переохлаждение.

Напомним, 5 апреля спасатели в Ижевске оказали помощь мужчине, который провалился под лед на пруду. Его также госпитализировали с общим переохлаждением. Жителям Удмуртии напоминают, что в сложившихся погодных условиях выходить на лед опасно.