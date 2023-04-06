Спасатели в Ижевске помогли провалившемуся под лед на пруду мужчине

Вечером 5 апреля спасатели в столице Удмуртии оказали помощь мужчине, который провалился под лед на пруду. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, об инциденте сообщили очевидцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Незамедлительно на место происшествия на аэролодке «Ижора» прибыли спасатели. Специалисты помогли выбраться мужчине из воды и доставили на спасательную станцию.

По словам спасателя ПСС Ижевска Алексея Шульгина, мужчина, у которого наблюдалась умеренная стадия гипотермии, находился в сознании. До прибытия медиков ему оказали первую помощь, после чего передали бригаде скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали с общим переохлаждением.