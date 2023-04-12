Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, камни какой формы и огранки стоят дороже и почему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В эфире традиционная рубрика «Камень рожденных в нынешнем месяце». Итак, в апреле решением Ассоциации ювелиров Америки таковым стал бриллиант. В связи с этим радостным событием давайте поговорим вот о чем: как оценивается огранка и почему круглые бриллианты стоят дороже фантазийных форм при прочих равных характеристиках.

Начнем со второго вопроса. Тут прежде всего важно, что при том же весе круглые бриллианты будут выглядеть визуально больше, чем большинство популярных фантазийных форм. Что касается оценки качества огранки, для круглых и некруглых камней она опять же отличается. У первых смотрят на полировку и симметрию, также у них есть общая оценка огранки, которая варьируется от плохой до безупречной. У фантазийных форм в сертификате — только полировка и симметрия от poor до excellent.

Насколько важно качество огранки? Очень важно! Хороший, но не слишком качественно ограненный камень будет смотреться плохо. Когда же на дефекты огранки можно закрывать глаза и брать качество ниже excellent или very good? Когда перед вами редкие цветные бриллианты. Тут делают все, чтобы сохранить вес и раскрыть цвет, так что этот критерий уходит на второй план.