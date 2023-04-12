Падение большой пятерки

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о 30-процентном падении поставок компьютеров в среднем по отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первая, можно сказать, традиционная пятерка мировых поставщиков персональных компьютеров показала снижение динамики в отрасли в среднем почти на 30%. Самые маленькие потери у HP. В первом квартале ее поставки сократились год к году на 24,2%. Хуже всех пришлось Apple.

Чуть больше 4 млн устройств за указанный период увели ее показатели в минус на 40,5%. Такие предварительные подсчеты привели аналитики IDC. Официально же за первый квартал купертиновская команда должна отчитаться 4 мая.

Отрицательные 30% по итогам первых трех месяцев этого года у Lenovo, Dell Technologies и Asus. У всех остальных вендоров ситуация похожая — около 26% в минус, что позволяет охарактеризовать ее как общую. Поэтому так легко согласиться с предположением, что эти результаты являются прямым отголоском пандемии COVID-19.

В те пару лет спрос резко вырос, так как пользователи, по сути, запертые дома, начали скупать новые компьютеры и смартфоны. Даже крупнейшие игроки не всегда успевали за столь резкими изменениями, особенно полупроводниковая промышленность.

После снятия ограничений потрясения коснулись всей мировой экономики. Инфляция, рост процентных ставок и прочие смежные причины сдержали потребительский спрос. К тому же цикл обновления персональных компьютеров составляет несколько лет. А с учетом того, что текущие цифры, например, для Apple, худшие почти за 20 лет, то можно говорить даже о перенасыщении спроса.

Недавно Samsung заявила о сокращении производства чипов памяти. Причиной стало упомянутое резкое снижение спроса. Показатели южнокорейского вендора упали до отметки кризисного 2009 года. Операционная прибыль крупнейшего в мире производителя микросхем памяти рухнула больше чем на 95%, а продажи снизились почти на 20%.