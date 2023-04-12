Более 4 тысяч случаев нарушения оплаты парковочных мест зарегистрировали в Ижевске

В столице Удмуртии за два месяца работы системы платных парковок зарегистрировали более 4 тыс. нарушений, которые связаны с оплатой сервиса. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, контроль ведет автоматизированная информационная система. Об этом пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Отмечается, что в первые два месяца работы система функционировала в ограниченном режиме, в результате чего штрафы не назначали из-за возможного некорректного отображения данных. Система также позволила властям города проанализировать причины нарушения оплаты парковочного места и предусмотреть санкции.

Напомним, платные парковки заработали в Ижевске с 1 февраля на улицах Красногеройская и Пушкинская. Они действуют с 8:00 до 20:00. В ночное время, выходные и праздники парковочное пространство останется бесплатным.