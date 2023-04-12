Александр Арнаутов оспаривает второе увольнение с поста директора воронежской оперы

Ленинский райсуд Воронежа приступил к рассмотрению иска бывшего директора Воронежского театра оперы и балета Александра Арнаутова к театру и региональному департаменту культуры. Спор касается трудовых отношений, следует из судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Речь идет об оспаривании второго увольнения господина Арнаутова с поста директора театра, пояснил «Ъ-Черноземье» представитель истца Юрий Свистов. По его словам, учредитель театра департамент культуры повторно уволил Александра Арнаутова еще в конце октября 2022 года. «Договор позволял это сделать в любое время, но увольнение произошло резко — даже расчет не успели оформить день в день — и без объяснения причин. Мы считаем это неправомерным и связанным с некоей обидой учредителя», — рассказал господин Свистов.

Первый раз контракт с Александром Арнаутовым был расторгнут в марте 2021 года. При этом трудовую книжку экс-директор забрал только летом и оспорил свое увольнение. Добиться восстановления в должности удалось не сразу: сначала Ленинский райсуд, а затем и областной суд посчитали претензии необоснованными. Однако кассационная инстанция отправила дело на пересмотр.

В июне 2022 года Ленинский райсуд восстановил Александра Арнаутова в должности и обязал выплатить ему около 1,5 млн руб. задолженности по зарплате и 30 тыс. компенсации морального вреда. Департамент и театр безуспешно пытались оспорить это решение в облсуде.

Подробнее о споре за пост главы оперного театра читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Директор вышел на бис».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте