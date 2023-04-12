«"Наполи" прочат большое будущее»

Английский клуб «Манчестер Сити» еще раз доказал, что является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. В первом четвертьфинальном матче команда Пепа Гвардиолы крупно обыграла «Баварию» (3:0). В другом матче 1/4 финала «Бенфика» на своем поле неожиданно уступила «Интеру» 0:2. Остались ли в Лиге чемпионов команды, которые смогут противостоять «Манчестер Сити»? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов поговорил с комментатором, амбассадором «Лиги ставок» Виктором Гусевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Басков, Коммерсантъ Фото: Максим Басков, Коммерсантъ

— Букмекеры, конечно, считают «Манчестер Сити» безоговорочным фаворитом. «Лига ставок» давала на победу в турнире команды Гвардиолы коэффициент 3,6, а после победы над «Баварией» взять успех «Сити» можно за 2,05. И что по поводу «Сити» можем сказать — чемпион или все-таки варианты-то есть какие-то?

— Прежде всего хочу сказать по поводу «Баварии». Немцы были уж очень беспомощными вчера, хотя, наверное, именно «Манчестер Сити» их вынудил быть такими. И да, я считаю, что «Манчестер Сити» — главный претендент.

— Меня потрясло в их игре, что они совместили абсолютно несовместимые вещи — быстрый, яркий футбол и при этом очень осторожный. Причем «Бавария» местами была прям хороша, здорово играли. А по скоростям это был иногда не футбол, а хоккей, оторваться ни на секунду было нельзя, такое редко бывает. И мне кажется, что против такого футбола — осторожного и при этом быстрого, невероятного, атакующего — ни у одного клуба нет шансов.

— Очень много ошибок допустила «Бавария». Конечно, там прессинговал «Манчестер Сити» и вынуждал немцев ошибаться, но мне кажется, что «Бавария» до сих пор думает, что у них сзади Мануэль Нойер. Ян Зоммер — великолепный вратарь, он сделал несколько сейвов, которые, может быть, даже не удалось бы сделать Нойеру. Но эта игра ногами, начало атаки — он как-то нервничал и выглядел не очень уверенно, что сыграло большую роль.

И потом, мне кажется, видя, насколько силен «Манчестер Сити», тем более на своем поле, «Бавария» при счете 0:1 стала думать, что, в общем-то, это не так уж и плохо, такой результат для игры на чужом поле. И команда пыталась сохранить этот счет, что, конечно, нельзя было делать. И Томас Мюллер отсутствовал на поле. Не знаю, почему Томас Тухель пренебрег его услугами, притом, что мы видели на бровке поля, что он советовался с Мюллером как со вторым тренером, но на поле его так и не выпустил. По-моему, это ошибка, хотя тут не мне судить.

— Тем не менее, все ставки сыграли: на то, что Эрлинг Холанн забьет за 1,65, что выиграет именно «Манчестер Сити». 80% клиентов «Лиги ставок» заключали такие пари, в итоге они выиграли. А вот другой расклад: что «Бенфика» была безоговорочным фаворитом, и 80% ставок было на ее победу. В итоге счет 0:2. Что тут произошло?

— Я не хочу все сваливать на пенальти, но, конечно, этот странный пенальти помог, потому что он поставил точку в матче. Говорят, что президент UEFA Александр Чеферин будет собирать некий консилиум, и официальные какие-то лица, и действующие игроки, и звезды прошлого будут все-таки решать что-то с этой игрой рукой, как вообще ее трактовать. Нужно какие-то точные критерии выработать. Нельзя ставить такие пенальти, как вчера был поставлен в ворота «Бенфики». Поэтому это, конечно, сыграло свою роль.

Что касается будущего, я думаю, что «Интер» на своем поле удержит преимущество. Когда команда даже с сильной в этом сезоне «Бенфикой» имеет 2:0 на выезде, играет дома, не проблема удержать.

— В «Лиге ставок» выход в полуфинал «Интера» можно взять за 1,04, а выход «Бенфики» за 11.

— Вот видите, даже коэффициенты об этом говорят.

— «Реал» всегда называли одним из претендентов на победу в турнире, также сегодня играет «Наполи». Этому клубу, несмотря на все проблемы, прочат большое будущее. Если судить по коэффициентам букмекеров, то «Наполи» — второй претендент на титул после «Сити». Взять победу «Манчестера» в турнире в «Лиге ставок» можно за 2,05, «Наполи» — за 5,5. Даже победа «Реала» идет с коэффициентом 7. Мы знаем о проблемах «Наполи», но откуда такая вера в этот прекрасный, без сомнения, клуб?

— Наверное, люди смотрят, как играет в национальном чемпионате «Наполи». Команда опережает «Милан», своего сегодняшнего соперника, на 22 очка. Но я думаю, что эта сказка «Наполи» так и останется сказкой для чемпионата. Я и о сегодняшнем матче, и вообще об исходе дуэли «Милан»—«Наполи». Я, безусловно, ставлю на «Милан». У «Наполи» нет такой суперскамейки запасных, которая нужна для Лиги чемпионов, непонятная ситуация с Виктором Осимхеном, с главным бомбардиром команды.

— Пришла официальная информация, что он точно сегодня не будет играть, а это проблема.

— И остается один Хвича Кварацхелия, а в ответ «Милан» выпустит свою потрясающую на сегодня атаку. Поэтому мне кажется, что у «Милана» гораздо больше шансов, это более опытный боец. И одно дело в чемпионате национальном, другое дело — в Лиге чемпионов, здесь «Милан» совсем другой.

— У нас любят Кварацхелию, поэтому 75% клиентов «Лиги ставок» заряжают на то, что в полуфинал выйдет «Наполи», и 80% ставят на то, что «Наполи» сегодня обыграет «Милан». Хотя коэффициенты абсолютно паритетные: 2,85 на «Милан» и «Наполи» и 3,2 на ничью. Такая вот любовь к «Наполи» в России, и ничего с этим не сделаешь. И, кстати, поставить на то, что Хвича Кварацхелия забьет, можно за 3,4. Забьет ли, как думаете?

— Я не знаю, у меня будет индивидуальная ставка на человека, который забьет, в другом матче. А что касается этого, играют в Милане, я напомню, что перед этим «Наполи» дома проиграл «Милану» 0:4 в чемпионате Италии, все-таки это о чем-то говорит. Я не думаю, что «Наполи» темнил перед игрой в Лиге чемпионов.

— Давайте перейдем к матчу «Реал Мадрид»—«Челси». Здесь расклад однозначный, если посмотреть на букмекерские коэффициенты: 1,62 на победу «Реала» и 6 на победу «Челси». Похоронили окончательно и бесповоротно английский клуб. Все понимаю, потому что уволен один тренер, пришел новый. У «Челси» шансов никаких?

— Обычно, когда приходит новый тренер, мы говорим, что команда, даже неудачно играющая на данный момент, а «Челси» занимает всего 11-е место, как-то вспыхивает на ближайшие матчи. Но Фрэнк Лэмпард — это не новый тренер. Ясно, что это такая временная заплатка, что он исполняющий обязанности. И вот уже в первом матче при Лэмпарде «Вулверхэмптону» «Челси» проигрывает. Поэтому это не аргумент.

Я люблю индивидуальные ставки, как я уже сказал, и я поставил на гол Карима Бензема. Его не взяли в сборную Франции, после этого он забивает в двух матчах подряд по три мяча, в том числе в Барселоне на чужом поле. А потом на своем поле «Реал» проиграл «Вильярреалу» 2:3. И «Реал» сделал паузу, и Бензема тоже сделал такую голевую паузу. И вот эти его забитые мячи вернутся уже в сегодняшнем матче с «Челси». Я бы поставил на Бензема. Эта ставка меня, кстати, почти никогда не подводила.

— Кстати, в линии «Лиги ставок» появилось спецпари, что забьют Бензема и Жуниор Винисиус с коэффициентом 6. Сюда можно посмотреть?

— Да, я думаю, что это вполне может быть, что по голу, а может, и больше они могут забить нынешнему «Челси».

— А на победу «Реал Мадрида» можно поставить за 1,62. Мне кажется, что «Реал» прям точно дома «Челси» обыграет, без вариантов. На ваш взгляд, это хорошая ставка?

— Хорошая. Но я просто люблю коэффициенты повыше. И мне, честно говоря, скучновато ставить просто на победу «Реала», потому что для меня это почти очевидный результат, а хочется чего-то более изощренного.