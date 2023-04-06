В Самарской области произошел крупный природный пожар

Трава загорелась на площади 600 кв. м в Самарской области в четверг. Сообщение о происшествии на Обводном шоссе в районе СНТ «Юбилейный» поступило на пульт оперативных служб в 12:44 (MSK+1). Информацию разместило региональное ГУ МЧС.

Пожар ликвидировали четыре единицы техники и 12 человек. Угрозы жилым домам и строениям не возникло. Пламя было ликвидировано в 14:49 на площади 1,5 га.

Ранее в Самарской области начал действовать особый противопожарный режим. Во время него в регионе нельзя использовать открытый огонь и жечь сухую траву на соответствующей территории.

Георгий Портнов