Выборгские таможенники задержали финна, в колесе авто которого нашли 100 пачек сигарет

Выборгские таможенники обнаружили сигареты в колесе автомобиля гражданина из Финляндии. Как сообщили 12 апреля в пресс-службе СЗТУ, возбуждено административное дело.

Финн за попытку вывезти из России сигареты получит штраф и лишится автомобильного колеса, в котором нашли около 100 пачек «L&M». Тайник обнаружили при помощи рентгенотелевизионного аппарата. Изъять сигареты удалось после вскрытия шины.

Днем ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские таможенники задержали контрабандистов при попытке ввезти в Россию свыше 800 кг гашиша из ЕС.

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