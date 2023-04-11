Петербургские таможенники задержали контрабандистов при попытке ввезти в Россию свыше 800 кг гашиша из ЕС

В Санкт-Петербурге таможенники изъяли более 800 кг гашиша. Наркотик в Россию поставлялся из Евросоюза. Стоимость партии на черном рынке оценивается более чем в 350 млн руб. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Сотрудники ФСБ задержали трех участников международной преступной группировки, которые организовали поставки запрещенных веществ в страну. Двое из них — российские граждане, один из которых имеет вид на жительство в ЕС, у третьего подозреваемого белорусский паспорт.

7,6 тыс. плиток гашиша было обнаружено в грузовом автомобиле. Как уточнили корреспонденту «Ъ» в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ), речь идет о полуприцепах, которые были загружены задекларированным товаром одного наименования.

«Контрабанда была в тайнике внутри транспортного средства. Например, в качестве тайников часто используются бензобаки, ниши автомобилей. То есть это было спрятано не внутри товара, а в самой фуре»,— пояснили в СЗТУ.

По факту контрабанды наркотических средств возбуждено уголовное дело. На данный момент устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург