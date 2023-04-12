«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения Лянторского нефтяного месторождения в Югре

Компания «Россети Тюмень» направила 49 млн рублей на капитальный ремонт высоковольтных линий электропередачи «Восточно-Моховая – Сова» и «Контур – Ай-Пимская» в Югре. В результате была повышена надежность электроснабжения четырех центров добычи углеводородов: Ай-Пимского, Алехинского, Савуйского, а также гигантского Лянторского месторождения, начальные извлекаемые запасы нефти которого составляют 2 млрд тонн.



В ходе ремонтных мероприятий «Россети Тюмень» заменили на воздушных линиях 22 железобетонных опоры на новые металлические, установив их на усиленные восьмисвайные фундаменты, забитые в грунт на десятиметровую глубину. Также энергетики смонтировали на ЛЭП 88 контуров заземления и более 300 новых гасителей вибрации, применяемых для повышения устойчивости проводов к ветровым нагрузкам. К работам на объектах привлекались 8 единиц спецтехники, включая бурильную и сваебойную машины, автокраны и вездеходы.