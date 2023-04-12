Для экс-главы ГУ МЧС Кузбасса обвинение запросило 14 лет колонии по делу о пожаре в «Зимней вишне»

В Кемеровской области в рамках процесса по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» обвинение запросило 14 лет для бывшего главы регионального управления МЧС Александра Мамонтова, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе Центрального райсуда Кемерова. Он обвиняется в халатности, которая привела к смерти людей при пожаре в торговом центре (ч. 3 ст. 293 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет), а также в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Антонов, Коммерсантъ Фото: Евгений Антонов, Коммерсантъ

Для второго фигуранта дела – бывшего главного пожарного инспектора города Кемерово Григория Терентьева гособвинитель запросил 10 лет лишения свободы. Ему вменяют ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Все выдвинутые против них обвинения оба фигуранта дела ранее неоднократно отрицали.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В нем погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По данным следствия, возгорание началось на четвертом этаже в результате искрения электропроводки.

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Оксана Павлова