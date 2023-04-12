ВСУ обстреляли белгородские село и хутор, контужен один мирный житель

Под обстрел со стороны Украины попали село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа и хутор Старый Волоконовского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в Новостроевке-Второй пострадал один мирный житель. Он ехал на автомобиле, когда «начали взрываться снаряды». «Слава богу, что разрывы произошли не с водительской стороны», — отметил Вячеслав Гладков. Губернатор добавил, что у пострадавшего легкая контузия, поэтому от госпитализации тот отказался.

Кроме того, в населенных пунктах повреждены несколько строений. В Новостроевке-Второй пострадали одно домовладение и сарай, в Старом — четыре домовладения.

Об обстреле в Курской области с семью раненными читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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