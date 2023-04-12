Правительство определит банки для выплат личному составу армии

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предоставляет правительству полномочия определять банки, которые будут перечислять денежное довольствие и другие выплаты личному составу Вооруженных сил РФ. Сейчас по закону этим занимаются 77 кредитных организаций.

В пояснительной записке к проекту закона, внесенному правительством в феврале, говорилось, что «такое количество банков, в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава». Теперь выплаты будут осуществлять через полевые учреждения Центробанка или банки, которые выберет само правительство. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) разрабатывает предложения для решения проблем военнослужащих в зоне военной операции на Украине и их семей. Ключевым пунктом должны стать выплаты семьям пропавших без вести, сообщил «Ъ» глава СПЧ Валерий Фадеев. Он пояснил, что базовые выплаты в размере 195 тыс. руб. прекращаются с момента установления факта пропажи военного без вести, а его семья остается без средств к существованию.

Подробности — в материале «Ъ» «Денежному довольствию не дают прекратиться без вести».

Лаура Кеффер