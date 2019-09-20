«Уралкриомаш» поставит НОВАТЭК криогенные емкости для СПГ

«Уралкриомаш» (входит в «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») изготовит для НОВАТЭКа криогенные емкости для сжиженного природного газа, сообщили в пресс-службе «Уралкриомаша».

По данным компании, «Уралкриомаш» приступил к изготовлению «уникальных криогенных емкостей» объемом 100 куб.м в вертикальном исполнении. Емкости используют для стационарного хранения, приема и выдачи сжиженного природного газа (СПГ). «Изделия в вертикальном исполнении с такой вместимостью сосуда предприятие производит впервые»,— говорится в сообщении.

Емкости поставят на завод по производству СПГ (сжиженный природный газ), который НОВАТЭК строит в Магнитогорске. Высота хранилищ СПГ составит 18,7 м. Первые емкости заказчику поступят в ноябре 2019 года, специалисты «Уралкриомаша» займутся пусконаладочными работами на площадке завода.