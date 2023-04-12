Минпромторг: до 2027 года планируется построить 150 грузовых судов

В России до 2027 года намерены построить около 150 грузовых судов в рамках проекта льготного лизинга. Об этом сообщил заявил вице-премьер—глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Совете федерации.

Он уточнил, что в это число входят танкеры, зерновозы, контейнеровозы, баржи, буксиры и сухогрузы, в том числе арктического класса. «Это будет способствовать переориентации экспортных потоков через акватории Азовского, Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей»,— отметил министр (цитата по ТАСС).

По словам господина Мантурова, с помощью Фонда национального благосостояния планируется построить около 260 новых судов. «К постройке запланированы более 70 современных, комфортабельных судов на подводных крыльях, электрических речных автобусов и круизных катамаранов»,— добавил он.

В феврале Совет федерации, Минпромторг, Росрыболовство и Объединенная судостроительная корпорация представили согласованный график ввода рыбопромысловых и краболовных судов в 2023 году. Всего планируется построить 19 единиц, из которых три уже готовы. Это больше, чем во все предыдущие годы начиная с 2009-го, вместе взятые.

Подробности — в материале «Ъ» «Суда сдаются как в последний раз».

Лаура Кеффер