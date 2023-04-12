Власти Воронежа приняли программу развития транспортной инфраструктуры до 2041 года

Депутаты гордумы Воронежа на заседании 12 апреля большинством голосов приняли программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) до 2041 года. По данным «Ъ-Черноземье», за проект документа проголосовал 21 человек, еще один воздержался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сравнению с обсуждавшимся на заседании профильной комиссии гордумы документом объем средств на ПКРТИ вырос с 97,5 до 112,8 млрд руб. Реализация программы рассчитана на два этапа — в 2023–2030 годах и в 2031–2040 годах. В ее рамках планируется проектирование, строительство и реконструкция дорог, а также развитие транспорта, включая организацию движения метробуса и речных трамваев. На заседании профильной комиссии неделей ранее чиновники сообщали, что детальные планы у них есть только на три года: именно на этот срок верстается бюджет города.

Пожалуй, наиболее резонансным проектом ПКРТИ является строительство дороги через Нагорную дубраву. Трасса должна соединить набережную Максима Горького с Московским проспектом. На пересечении планируется «полный клеверный лист» для разгрузки транспортного потока от расположенных неподалеку яблоневых садов, где ожидается возведение более 700 тыс. кв. м жилья. Руководитель управления городского хозяйства Олег Котов на заседании комиссии констатировал, что лес, «к сожалению», придется рубить, так как на альтернативы нужны «сотни миллионов рублей».

За пару часов до сессии гордумы депутат Артем Рымарь поднял вопрос строительства в своем Telegram-канале. Он заявил, что «местные жители не против развития транспортной инфраструктуры города, однако, рубить для этого заповедник — это варварство». На заседании комиссии господин Рымарь, как и остальные депутаты, проектом не возмущался.

Мэр Вадим Кстенин на заседании гордумы пояснил, что ПРКТИ — это долгосрочный документ, который не определяет ни трассировки, ни технические решения по дороге через Нагорную дубраву. «Это очень важная дорога, но это проект не краткосрочной и не среднесрочной перспективы. В краткосрочной перспективе у нас достройка Остужевской развязки — еще один этап тербует от 4 млрд руб. — строительство дублера Московского проспекта и путепровода над улицей Циолковского», — отметил господин Кстенин. По его словам, у властей «очень много времени» для выработки «правильных решений» по дубраве с сохранением деревьев: «Мы также ратуем за сохранение природы». Мэр предложил обсудить вопрос на уровне профильной комиссии гордумы с участием проектировщиков.

Подробнее о программе читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Это некая фантазия"».

Александр Прытков

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