Цифровые решения федерального девелопера «Неометрия» собираются в единую экосистему

Процесс цифровизации в строительной отрасли движется в сторону гибкости использования технологических решений и охватывает все большее число направлений деятельности. Об этом рассказал директор автоматизации федерального девелопера «Неометрия» Денис Бида на круглом столе «Цифровой ландшафт девелоперов — как создать идеальную IT-экосистему», организованном независимой площадкой российского девелопмента «Все о стройке». Свою оценку процесса диджитализации в секторе высказали представители Минстроя РФ, ДОМ.РФ, а также крупнейших застройщиков России.



Денис Бида отметил, что к процессу цифровизации необходимо подходить комплексно, четко понимая, для чего нужно то или иное решение.

«Мы всегда тщательно оцениваем компоненты, из которых состоит наша цифровая экосистема. Потому что универсальных продуктов для всех процессов не существует. Нет такого решения, которое бы позволяло эффективно решать задачи разных сотрудников во всех сценариях работы, речь всегда идет про набор функций, который грамотно объединен в рамках одной системы или сервиса»,— пояснил Денис Бида.

По его словам, федеральный девелопер «Неометрия» использует модульную систему с решениями разных производителей, и это позволяет при необходимости вносить нужные корректировки в процессы, делать их более удобными для людей.

В первую очередь речь идет про технологии ТИМ/BIM, позволяющие моделировать множество процессов, связанных с проектированием и строительством зданий, на всех этапах. Фактически это дает возможность переводить их в цифровую форму, а дальше — более эффективно контролировать сроки и качество строительства, а также объемы финансирования и точность оформления документации.

Как подчеркнул Денис Бида, над разработкой и внедрением этих технологий работали около 150 сотрудников компании, и в данный момент они уже активно применяются и тиражируются на все строительные объекты девелопера.

«Сейчас аналогичным образом тестируется автоматизация тендерной процедуры, это будет последний этап»,— сообщил Денис Бида.

До конца 2023 года федеральный девелопер «Неометрия» планирует полностью перейти на работу в цифровом формате в рамках строительных процессов. В частности, завершаются проекты по обновлению системы продаж и сопровождения, инфраструктуры, различных личных кабинетов для участников и клиентов, инженерных систем, а также послепродажного обслуживания.

«Все это делается для удобства клиентов и прозрачности на всех стадиях строительства и эксплуатации»,— пояснил представитель федерального девелопера «Неометрия».

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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