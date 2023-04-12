ММК поделился достижениями в сфере промышленного туризма на форуме в Норильске

Специалист дирекции по стратегии и развитию Магнитогорского металлургического комбината Марина Корнева приняла участие в проходящем в Норильске межрегиональном форуме «Арктическая неделя туризма» и рассказала о накопленном компанией опыте в сфере промышленного туризма.



ММК сегодня является признанным авторитетом в области организации практик промышленного гостеприимства. Достижения компании в этой сфере были оценены не только туристами, побывавшими на производственной площадке комбината, но и профессиональным сообществом.

В 2022 году ММК посетило рекордное число промышленных туристов – 11 320 человек. Это в полтора раза больше, чем в 2019 году, когда ещё не было ограничений, связанных с угрозой распространения короновируса. Во время пандемии на сайте ПАО «ММК» появились виртуальные экскурсии.

Также в 2022 году начал работу первый в России центр компетенций по развитию промышленного туризма, созданный ПАО «ММК» совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и правительством Челябинской области. Центр готовит специализированных гидов-экскурсоводов и является площадкой по обмену профессиональным опытом.

В настоящее время ММК предлагает семь туристических маршрутов, рассчитанных на взрослых и детей, а также приспособленных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди них экскурсионный маршрут «Легенды и были стальной реки», который позволяет увидеть легендарную Магнитку в том числе и во время прогулки на катере по реке Урал.

ПАО «ММК»