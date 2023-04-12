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В Ульяновской области обнаружена свалка твердых коммунальных отходов

Свалка твердых коммунальных отходов обнаружена в селе Чеботаевка Сурского района Ульяновской области. Она была выявлена во время проверки информации в интернете. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Непосредственно во время проверки по требованию прокуратуры указанные нарушения устранены»,– говорится в сообщении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также ведомство намерено обязать должностных лиц привести место складирования отходов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями госстандартов.

Ранее в селе под Ульяновском была обнаружена несанкционированная свалка промышленных отходов. Ее ликвидировали.

Георгий Портнов

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