В Ульяновской области обнаружена свалка твердых коммунальных отходов

Свалка твердых коммунальных отходов обнаружена в селе Чеботаевка Сурского района Ульяновской области. Она была выявлена во время проверки информации в интернете. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Непосредственно во время проверки по требованию прокуратуры указанные нарушения устранены»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также ведомство намерено обязать должностных лиц привести место складирования отходов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями госстандартов.

Ранее в селе под Ульяновском была обнаружена несанкционированная свалка промышленных отходов. Ее ликвидировали.

Георгий Портнов