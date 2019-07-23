В селе под Ульяновском ликвидируют несанкционированную свалку промышленных отходов

В селе Луговое, входящем в состав городского округа Ульяновск, ликвидируют несанкционированную свалку промышленных отходов. Об этом сообщил сообщил председатель правительства региона Александр Смекалин на своей странице в «ВКонтакте».

Чиновник поручил специалистам в рамках работы по земельному контролю определить правомерность использования данного участка. Экологические службы региона должны произвести все необходимые замеры. В настоящее время осуществляется вывоз промышленных отходов с несанкционированной свалки. Завершить работы планируется до конца дня.

Администрация Ульяновска обратилась в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить работу ООО «Чистый город+», осуществляющего сортировку и переработку пластиковых отходов, сообщается на официальном сайте мэрии. Ранее охрана предприятия воспрепятствовала входу жителей и представителей органов муниципальной власти.

Андрей Сазонов