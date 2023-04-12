Суд Петербурга оставил в силе штраф экс-депутату ЗакСа Резнику за фейки об армии

Городской суд Петербурга оставил без изменений постановление Василеостровского райсуда о привлечении к административной ответственности бывшего депутата ЗакСа Максима Резника по статье о дискредитации армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). Об этом 12 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Максим Резник перед оглашением решения суда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Экс-депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Максим Резник перед оглашением решения суда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

27 февраля Василеостровский районный суд признал его виновным в дискредитации Вооруженных сил и оштрафовал на 30 тыс. руб. Адвокат господина Резника на заседании указывал, что в протоколе существуют противоречия. В том числе, указано, что правонарушение полиция выявила в январе 2023 года, однако экспертиза по запросу центра «Э» была подготовлена еще в августе 2022-го. Кроме того, в материалах дела не был указан вид экспертизы, которую проводили специалисты СПбГУ, изучавшие посты экс-депутата в соцсетях.

Сам политик в сентябре 2022 года уехал из России. «Отпуск до падения режима и сразу обратно, это недолго»,— добавил он в разговоре с «Ъ-СПб».

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