Экс-депутата ЗакСа Максима Резника со второй попытки оштрафовали за дискредитацию армии

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) и оштрафовал на 30 тыс. рублей бывшего депутата городского Заксобрания Максима Резника, сообщает ЗАКС.Ру. Ранее суд отказался рассматривать поступившие материалы на экс-парламентария, сославшись на ошибки в составлении.

Защитник господина Резника на заседании указывал, что в протоколе даже после исправления ошибок существуют неустранимые противоречия, в частности, указано, что правонарушение полиция выявила в январе 2023 года, однако экспертиза по запросу центра «Э» была подготовлена еще в августе 2022-го. Кроме того, в материалах не указал вид судебной экспертизы, проводимой специалистами из СПбГУ, изучавших посты господина Резника в соцсетях, легких в основу дела. Суд отверг доводы стороны защиты и отказался от новой независимой экспертизы и вызове составивших протокол полицейских в суд.

Сам Максим Резник, находящийся за пределами РФ с августа 2022 года, на заседание не явился.

Напомним, Василеостровский районный суд принял административные дела о дискредитации армии против Максима Резника и Бориса Вишневского в конце декабря. Протоколы были возвращены составителям, поскольку оформление материалов осуществлялось неправомочными лицами. В «Яблоке» назвали преследование политическим. Сам Максим Резник заявлял, что «рад» протоколу, поскольку это укрепляет его в правильности своих действий.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте