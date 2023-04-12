Движение в центре Нижнего Новгорода перекроют 16 апреля из-за Пасхи

Проезд по улицам в центре Нижнего Новгорода и у стадиона на Стрелке будет частично перекрыт в православную Пасху в воскресенье, 16 апреля. Об этом сообщили в мэрии.

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С 00:01 до 17:30 движение будет закрыто в том числе на улице Рождественской, площади Благовещенской, Зеленском съезде, площади Минина, улице Стрелке и улице Октябрьской.

В тот же день с 8:00 до 17:30 перекроют Похвалинский съезд, Лыкову Дамбу, Канавинский мост, улицу Советскую, Волжскую набережную, улицу Совнаркомовскую и другие участки в Канавинском и Нижегородском районах.

Как ранее сообщалось, 16 апреля в Нижнем Новгороде пройдет крестный ход. Канавинский мост будет впервые задействован в церковном шествии. Мероприятие завершится освящением кулича весом 200 кг и царь-пасхи.

Анастасия Еремина