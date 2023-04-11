Канавинский мост перекроют 16 апреля из-за крестного хода

Крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде 16 апреля, в пасхальное воскресенье. В церковном шествии впервые будет задействован Канавинский мост, движение транспорта по нему в этот день временно приостановят, сообщило агентство NN.ru со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Крестный ход начнется в 15:00 у Архангельского собора кремля, сообщили в Нижегородской митрополии. Затем жители пойдут по улице Большой Покровской, Лыковой дамбе, Зеленскому съезду, площади Народного единства, улице Рождественской, Канавинскому мосту к собору Александра Невского.

Завершится церковное шествие освящением кулича весом 200 кг от завода «Сормовский хлеб» и царь-пасхи весом 370 кг от ростовской молочной компании «Белый медведь». Пасхальные угощения смогут попробовать все желающие.