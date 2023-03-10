Курский облсуд начал рассматривать уголовное дело о шпионаже и покушении на сбыт наркотиков

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила о рассмотрении в областном суде уголовного дела о шпионаже и попытке распространения наркотиков через интернет (ст. 276, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Подсудимым является 41-летний мужчина. Вменяемые ему преступления совершены в Курской области. Дело рассматривается коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании, поэтому иная информация о нем не разглашается.

Подсудимый содержится под стражей. Расследованием уголовных дел занималось УФСБ России по Курской области.

Сергей Толмачев