Башкирия потратила 1,5 млрд рублей на проекты, которые не пригодились

Контрольно-счетная палата (КСП) Башкирии выявила в прошлом году около 3,6 млрд руб. бюджетных денег, потраченных неэффективно, сообщил заместитель председателя КСП Абрек Батраев на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию в Курултае. При этом затраты на выполнение проектно-изыскательских работ и проектно-сметной документации, которые в дальнейшем оказались невостребованными более пяти лет, составили около 1,5 млрд руб. «То есть эти те документации, которые в дальнейшем и не нужны были. Мне кажется, на это особенно нужно обращать внимание»,— подчеркнул Абрек Батраев.

Отвечая на вопросы депутатов, о каких проектах идет речь, господин Батраев пояснил, что это «проекты по разным министерствам». О каких конкретно проектах идет речь, докладчик не уточнил. «Они как бы выполняются, но по мне – это чистое отмывание средств»,— отметил он.

Председатель комитета Николай Хорошилов заметил, что по существующим требованиям для того, чтобы участвовать в какой-либо программе, исполнительный орган должен иметь проектно-сметную документацию (ПСД). «Я к РАИПу (республиканская адресная инвестиционная программа – Ъ) и близко не подойду. А ПСД есть? Нет. До свидания! Я вынужден чем руководствоваться? Я заказываю проектно-сметную документацию для того, чтобы иметь возможность заявиться. Я ее заказал, изготовил. Сказать, что она безвозвратно ушла в архив… Есть способы ее актуализации. Но, тем не менее, прогнозировать в каком году она попадет в ту или иную программу и будет профинансирована, попробуйте это сделать»,— высказался господин Хорошилов.

Заместитель председателя комитета Елена Родина предложила выработать решения, как более эффективно использовать бюджетные средства в таких ситуациях. По ее словам, исполнители должны предполагать, будет ли востребована эта документация в дальнейшем или нет.

Абрек Батраев отметил, что КСП в такой ситуации может только выявить проблему и предложить решение по ее устранению, но «законодателями являются депутаты».

Ранее сообщалось, что КСП по итогам проверок в 2022 году выявила бюджетные нарушения на 19,5 млрд руб.

Венера Хисамова

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