КСП Башкирии выявила нарушения на 19,5 млрд рублей

Контрольно-счетная палата (КСП) Башкирии по итогам проверок в 2022 году выявила бюджетные нарушения на 19,5 млрд руб. Об этом на заседании комитета Курултая республики по аграрным вопросам, экологии и природопользованию сообщил аудитор КСП Владимир Малков.

По его словам, в эту сумму входят нарушения на 8,6 млрд руб. при формировании и исполнении бюджетов, на 5,8 млрд руб. — при ведении бухучета и составлении отчетности, на 3,67 млрд руб. – при неэффективном использовании бюджетных средств. Также обеспечено устранение нарушений на 14,1 млрд руб.

Всего за прошлый год было проведено 59 контрольных мероприятий, внесено 43 представления, к дисциплинарной ответственности привлечены 27 должностных лиц, восемь уволены.

По фактам незаконного использования бюджетных средств, имеющих признаки преступления или коррупционного нарушения, в правоохранительные органы направлено 79 материалов, по которым органами предварительного следствия возбуждено три уголовных дела, сообщил Владимир Малков. Органы прокуратуры возбудили шесть административных дел, внесли 11 представлений.

Влада Шипилова

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