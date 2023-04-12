«Уралбиофарм» Малика Гайсина попросил власти повысить цены на жизненно необходимые лекарства

Старейшее в Свердловской области предприятие по производству лекарств «Уралбиофарм» попросило чиновников повысить цены на жизненно необходимые лекарства (ЖНВЛП). Об этом пишет РБК со ссылкой на главного технолога предприятия Марину Чижову.

На встрече с представителями министерств здравоохранения, инвестиций и развития, промышленности и науки госпожа Чижова пояснила, что максимальные цены на ЖНВЛП определяет государство, однако они ниже себестоимость большей части лекарств. Из-за этого предприятие вынуждено отказываться от их производства. Так. В 2022 году «Уралбиофарм» прекратило выпуск парацетамол, поскольку сырье подорожало вдвое, а упаковка — в полтора раза.

Главный технолог предложила индексировать цены раз в год на уровень инфляции. Помимо этого, по ее словам, можно изменить состав препарата, технологию или форму выпуска, зарегистрировать его как новый и инвестировать в клинические исследования.

Отметим, «Уралбиофарм» принадлежит предпринимателю Малику Гайсину, который сейчас находится под домашним арестом по статье о превышении полномочий (ч.1 ст.201 УК РФ). По версии прокуратуры, с 2016 по 2018 годы Малик Гайсин, будучи гендиректором Уральского завода электрических соединителей «Исеть», выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб.

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