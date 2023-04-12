В Свердловской области ожидается похолодание и сильный ветер

В Свердловской области завтра ожидается ветер с порывами до 20 м/с, и похолодание ночью до -12 градусов в отдельных районах, следует из данных уральского Гидрометцентра. Напомним, ранее синоптики предупредили о смоге в Свердловской области до 20:00 13 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В четверг, 13 апреля, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя на юге и снега на севере региона. На севере местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит +3°…-2°, (на крайнем севере до -12°), днем — 10°…15°, (на крайнем севере до -5°).

В пятницу, 14 апреля, в Свердловской области ночью ожидается облачность с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит -6°…-11°, на севере до -16°. Днем она поднимется до -2°…+3°. Ветер северный, северо-восточный с порывами до 15-17 м/с.

В субботу, 15 апреля, в регионе прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит -7°…-12°, днем — +2°…+7°. Ветер северо-восточный с порывами 3-8 м/с.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Автовладельцам в целях недопущения повреждения транспортных средств, не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций»,— предупредили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Диана Сунагатуллина

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