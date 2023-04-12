Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями экс-замгубернатора Томской области не признал вину в суде

Бывший вице-губернатор Томской области Евгений Паршуто, уголовное дело в отношении которого слушается в суде, не признал вину. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Очередное заседание назначено в Ленинском райсуде на 27 апреля.

Евгений Паршуто обвиняется следствием в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Аналогичные обвинения выдвинуты против главы Томского района Александра Терещенко и заместителя начальника управления территориального развития администрации района Анастасии Елизаровой.

По версии следствия, в декабре 2019 года между управлением территориального развития администрации Томского района и ООО «Спецмонтажстрой» был заключен муниципальный контракт на строительство Корниловской средней общеобразовательной школы на 200 мест на сумму, его стоимость составила свыше 325 млн руб. В декабре того же года управление территориального развития Томского района и ООО «Строительная лаборатория» подписали соглашение по ведению строительного контроля за указанным объектом.

В деле указывается, что в 2020 году «Строительная лаборатория» направила подрядчику более 20 предписаний об устранении выявленных нарушений при возведении школы, которые не были устранены. Правоохранители считают, что Евгений Паршуто знал о выявленных нарушениях, но дал начальнику госинспекции строительного надзора указание вернуть документы проверки, препятствующие оплате выполненных работ, а главе департамента строительства и архитектуры Томской области поручил подготовить соглашение о расторжении контракта со «Строительной лабораторией». Кроме того, по версии СКР, якобы по указанию вице-губернатора глава Томского района заставил подчиненных принять и оплатить выполненные подрядчиком работы на 14 млн руб. В эту сумму следствие оценило ущерб, причиненный бюджету района.

В феврале 2023 года расследование дела было завершено, оно поступило на рассмотрение суда.

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Илья Николаев