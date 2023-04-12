Власти Казани заявили о непричастности к выделению участка леса на Дубравной из лесного фонда

Мэрия Казани опубликовала пост в своем Telegram-канале, в котором опровергла сообщения в СМИ о том, что 20 га леса на Дубравной, выведенные из лесного фонда, «теперь владеет город и у него есть планы на эти земли».

«Исполком Казани… не занимался формированием этого участка»,— заявили в мэрии.

«Земельный участок является федеральной собственностью, и исполком Казани не может распоряжаться им»,— говорится в сообщении.

При этом городские власти подтвердили, что данный участок включен в состав города. «По Генеральному плану города территория находится в функциональной зоне 400 – это зона природных территорий. В Правилах землепользования и застройки Казани, утвержденных в 2021 году, участок находится в зоне Р1 – зоне природных территорий»,— отмечает мэрия.

«Заявок на перезонирование или совершение каких-либо других действий в отношении земельного участка не поступало»,— утверждают городские власти.

«Если у нас будет больше информации по этому участку от других ведомств – обязательно поделимся!» – пообещала мэрия.

Как стало известно «Ъ-Казань», часть леса на улице Дубравная, который входит в лесной фонд РФ, утратила этот статус: участок 20 га со стороны Оренбургского тракта стал «землями населенных пунктов». Участок остался в федеральной собственности, но эксперты считают, что он может быть передан в муниципальную собственность и тогда ему грозит застройка. При этом риелторы отмечают высокую коммерческую привлекательность этой земли – она оценивается в 6 млрд руб. (по 3 млн руб. за сотку) и на ней можется быть построено дорогое жилье.

После публикации «Ъ-Казань» материала «Чиновники взялись за заготовки» тема получила распространение в других СМИ, и ситуация с лесом вызвала возмущение жителей города.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"