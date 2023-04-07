Чиновники взялись за заготовки

Лесу на улице Дубравной в Казани, который является популярным местом отдыха горожан, грозит вырубка. Как стало известно „Ъ“, 20 га этого массива вывели из лесного фонда. Его оформили как земли населенных пунктов, включив в границы Казани и предоставив разрешение использовать для заготовки древесины. В Росимуществе говорят, что этот участок, как и весь остальной лес на Дубравной, по-прежнему находится в федеральной собственности, он не передан третьим лицам и вырубка на нем не ведется. В мэрии Казани заверяют, что не имеют «никаких намерений на эту землю». Однако юристы не видят иных целей изменения категории этого участка, кроме как для его дальнейшей застройки. В гильдии риелторов говорят, что это «о-очень дорогая земля» — до 3 млн руб. за сотку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сообщили „Ъ“ в Росимуществе, 20 га леса на улице Дубравной в Казани переведены из категории «земли лесного фонда» в «земли населенных пунктов» с разрешенным использованием «заготовка древесины». Участок «зарегистрирован на праве собственности за Российской Федерацией», но включен в «границы Казани», уточнили в ведомстве.

Речь идет об участке 16:00:000000:1178. Со стороны Оренбургского тракта он начинается за заправкой «ТАИФ-НК» и таможенным постом и уходит глубоко в лес, едва не достигая жилого комплекса «Экопарк Дубрава». Согласно информации Росимущества, выделенный участок составляет чуть меньше 10% всего леса на Дубравной общей площадью 214,6 га.«Этот земельный участок образован 19 сентября 2017 года министерством лесного хозяйства Республики Татарстан»,— отметили в Росимуществе.

В самом минлесхозе Татарстана „Ъ“ сказали, что данная территория была «исключена из земель лесного фонда в 2020 году с принятием нового генерального плана Казани».

С какой целью это было сделано, в министерстве говорить не стали, посоветовав обратиться в муниципалитет.

«Это земля РФ. Мы землей РФ не распоряжаемся. Да и нет у нас никаких намерений на эту землю. Не наша она»,— заявил „Ъ“ глава пресс-службы мэрии Казани Владимир Казанцев.

В Росимуществе заверили, что «в настоящее время земельный участок без обременений, в пользование третьим лицам не передавался». В ведомстве успокоили также, что к его специалистам не поступали «обращения по вопросу использования указанного земельного участка, в том числе на вырубку и строительство».

«В ходе выездного осмотра участка было установлено, что он находится в удовлетворительном состоянии, какие-либо строительные и иные мероприятия не проводятся»,— сказали в Росимуществе.

Пока местные власти в лес на Дубравной со своими проектами не заходили. В 2019 году они ограничились лишь созданием «входной зоны» в него в рамках благоустройства общественных пространств. Тогда на пустыре у дороги перед лесом они уложили брусчатку, разбили цветники, построили павильоны для проката спортивного инвентаря и кафе, возвели амфитеатр со сценой, установили элементы навигации. «Лес трогать не будем. Статус леса — федеральная земля. Мы на территорию леса не заходим, а затрагиваем лишь заброшенную территорию возле него. Эту территорию сейчас занимает пустырь. Вырубки леса не будет»,— обещали сотрудники мэрии на публичных слушаниях проекта.

Теперь опрошенные „Ъ“ эксперты не исключают, что выделение участка из лесного фонда и изменение его категории может означать подготовку застройки. «Предположу, что это напрямую связано с планами по его дальнейшему использованию, в частности для застройки и/или возведения объектов городской инфраструктуры. Земли населенных пунктов — это земли, которые находятся непосредственно в их пределах и предполагают возможность их застройки»,— говорит директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

«Каких-то иных причин для выделения этого участка и изменения категории я не вижу»,— заявляет он.

«То, что участок находится в федеральной собственности, не является непреодолимым препятствием, он вполне может быть передан городу в будущем»,— полагает эксперт. По его мнению, для развертывания строительных работ необходимо лишь «передать участок городу, внести изменения в генплан, определить, для какой именно застройки предназначен участок».

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев соглашается, что участок, скорее всего, готовят под строительство. «Самое банальное и самое маржинально-прибыльное, что с ним могут сделать, — это отдать под жилую застройку»,— сказал он, выразив сожаление в связи с возможной ликвидацией участка леса. Место, по его мнению, «очень хорошее», и стоимость сотки здесь «о-очень высокая»: в случае строительства многоквартирных домов она может достигать 3 млн руб., при малоэтажной застройке — 1,5–2 млн руб. Цены квартир в этом месте, по оценке господина Савельева, могут составить 250 тыс. за кв. м, а частных домов — «30-40-50 млн рублей».

«Но будем думать, что там планируют зону рекреации»,— сказал риелтор, не исключив, что участок все-таки сохранят для отдыха. «Все будет зависеть от того, какой инвестор придет»,— добавил он.

Ольга Кудрина