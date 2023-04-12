Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума предложила ЦБ разработать стратегии поддержки трансформации экономики

Депутаты Госдумы попросили Банк России разработать среднесрочные и долгосрочные стратегии поддержки трансформации экономики в условиях длительного периода санкций и кризисов. Об этом говорится в проекте заключения от четырех комитетов нижней палаты на годовой отчет регулятора за 2022 год.

В тексте проекта, который приводят «Ведомости», указывается, что в стратегиях следует уделить внимание мерам и задачам в области совершенствования регулирования. Также депутаты предложили включить в стратегии информацию об управлении золотовалютными резервами, развитии национальной платежной системы и цифровом рубле, а также о дальнейшем развитии российского финансового рынка.

По мнению депутатов Госдумы, меры должны быть направлены на стимулирование инвестиций в производственные мощности и импортозамещение. Кроме того, в стратегиях необходимо отразить поддержку кредитования физических и юридических лиц, противодействие банкротствам, росту неплатежей и повышение предсказуемости валютного курса.

Несмотря на введение западных санкций российская банковская система завершила 2022 год с небольшой прибылью — 203 млрд руб. За счет ипотеки в плюсе оказалось и розничное кредитование. При этом банкиры признают, что с последствиями прошлого года бороться придется еще долго.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оптимистическая трагедия».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...