Госдума предложила ЦБ разработать стратегии поддержки трансформации экономики

Депутаты Госдумы попросили Банк России разработать среднесрочные и долгосрочные стратегии поддержки трансформации экономики в условиях длительного периода санкций и кризисов. Об этом говорится в проекте заключения от четырех комитетов нижней палаты на годовой отчет регулятора за 2022 год.

В тексте проекта, который приводят «Ведомости», указывается, что в стратегиях следует уделить внимание мерам и задачам в области совершенствования регулирования. Также депутаты предложили включить в стратегии информацию об управлении золотовалютными резервами, развитии национальной платежной системы и цифровом рубле, а также о дальнейшем развитии российского финансового рынка.

По мнению депутатов Госдумы, меры должны быть направлены на стимулирование инвестиций в производственные мощности и импортозамещение. Кроме того, в стратегиях необходимо отразить поддержку кредитования физических и юридических лиц, противодействие банкротствам, росту неплатежей и повышение предсказуемости валютного курса.

Несмотря на введение западных санкций российская банковская система завершила 2022 год с небольшой прибылью — 203 млрд руб. За счет ипотеки в плюсе оказалось и розничное кредитование. При этом банкиры признают, что с последствиями прошлого года бороться придется еще долго.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оптимистическая трагедия».

Милена Костерева