В центре Петербурга со стрельбой задержали пьяного водителя

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга остановили в центре пьяного водителя, применив табельное оружие. Инцидент произошел на набережной реки Екатерингофки в Кировском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

За рулем Mazda 6 находился 21-летний молодой человек. Требование остановиться от сотрудников ГИБДД он проигнорировал и продолжил движение. Увеличив скорость, он попытался скрыться, началась погоня. Инспектор ДПС применил табельное оружие, повредив крышку багажного отсека машины. Задержать мужчину удалось только в Адмиралтейском районе

В конце марта «Ъ-СПб» писал, что в Пушкине со стрельбой и погоней задерживали водителя красного Chevrolet.

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