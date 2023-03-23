В Пушкине со стрельбой и погоней задерживали водителя красного Chevrolet

Сотрудники ГИБДД применили табельное оружие при задержании 49-летнего жителя Красного Села в Пушкине, вождение которого подвергало опасности других участников дорожного движения. Подробности 23 марта рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Красный автомобиль Chevrolet Lacetti патрульный экипаж заметид ночью в среду на Фильтровском шоссе. При виде полицейских водитель резко изменил траекторию движения и попытался скрыться, не выполнив требование об остановке. Преследование продолжалось около 20 минут, правоохранители предупреждали по громкой связи, что откроют огонь по колесам. Позднее инспектор произвел два выстрела из пистолета Макарова и повредил заднее колесо Chevrolet.

После остановки водитель попытался скрыться, но был задержан и от прохождения медосвидетельствования отказался. На него также составили административные протоколы о невыполнении законного требования об остановке, проезде на запрещающий сигнал светофора и неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Автомобиль поместили на спецстоянку.

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