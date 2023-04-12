Руслан Халюзов продолжит играть в театре имени Волкова

Актер театра имени Федора Волкова Руслан Халюзов продолжит играть на ярославской сцене после назначения директором Рыбинского театра драмы. Об этом сообщили в ярославском театре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Халюзов в Рыбинском драмтеатре

Фото: Администрация Рыбинска Руслан Халюзов в Рыбинском драмтеатре

Фото: Администрация Рыбинска

«Руслан Халюзов продолжит свою работу в Волковском театре, зрители по-прежнему будут видеть его на сцене Первого русского в спектаклях текущего репертуара и в новых премьерных постановках»,— сообщили на официальной странице театра имени Федора Волкова.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что что 11 апреля Руслан Халюзов был назначен директором муниципального театра в Рыбинске. Труппе его представил мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.