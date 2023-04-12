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На Воронежский международный анимационный фестиваль заявились более 800 участников из 78 стран

Организаторы первого Воронежского международного анимационного фестиваля получили более 800 мультфильмов их 78 стран. Об этом рассказала пресс-служба форума.

Директор фестиваля и генеральный продюсер анимационной студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) Владимир Николаев среди заявившихся стран отметил Аргентину, Белоруссию, Бразилию, Израиль, Индию, Китай, Сербию и Турцию. По его словам, помимо работ от профессиональных студий были поданы студенческие работы, поэтому оргкомитет добавил номинацию «Лучшая студенческая работа».

Программный директор фестиваля Алена Сычева рассказала, что детские сеансы в основном будут состоять из русских картин, а сеансы для подростковой и взрослой аудитории будут включать больше зарубежных мультфильмов: «Это обусловлено тем, что авторскую анимацию за рубежом в основном делают для взрослой аудитории, там меньше создают авторских мультфильмов для детей, что станет отражением общемировых актуальных тенденций в анимации».

Фестиваль с конкурсной и внеконкурсной программами запланирован на 19–21 мая 2023. Помимо показов мультфильмов на нем предполагаются мастер-классы, круглые столы и творческие встречи, а также отдельная «программа практикума», которая «представит анимацию как один из самых динамично развивающихся видов искусства и креативных индустрий». В программу фестиваля будут включены работы «о дружбе, семейных ценностях, нравственных ориентирах, воспитании, взрослении, культуре, природе и познании». Минкульт РФ уже предусмотрел на проект 2 млн руб., но полный бюджет еще не сформирован.

Подробнее о форуме читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Воронеж" начинает фестивалить».

Александр Прытков

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