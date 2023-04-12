На автобусных маршрутах Рыбинска будет работать подмосковный перевозчик

ООО «Стартранс» признано победителем нескольких конкурсов на организацию пассажирских перевозок в Рыбинске и пригороде. Итоги конкурсов размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобус в Рыбинске

Автобус в Рыбинске



Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Стартранс» зарегистрировано в городском округе Химки Московской области. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» данный перевозчик будет обслуживать 25 автобусных маршрутов в Ярославле и Ярославском районе. Теперь компания получит контракт на 14,99 млн руб. в Рыбинске, где будет работать на маршрутах № 111,130,151 и 162. Срок контракта - до 31 октября 2023 года.

Также «Стартранс» выиграл три лота с недельным сроком исполнения контракта - с 15 по 21 апреля 2023 года. Таким образом подмосковный перевозчик получил еще 14 маршрутов в Рыбинске и пригороде. За неделю на трех контрактах компания из Химок заработает 1,49 млн руб. ООО «Стартранс» в Рыбинске приходит на смену ООО «Автомиг», хотя в СМИ принято связывать эти две компании.

Недельные контракты получило АО «Ярославское АТП» на шесть маршрутов в Ярославском и Некрасовском районе. Сумма двух соглашений составит 806 тыс. руб. Контракты с недельным сроком исполнения с 15 по 21 апреля также заключат индивидуальные предприниматели Олег Сударкин (447 тыс. руб.) и Александр Разживин (328 тыс. руб.). Заказчиком по всем государственным контрактам выступает ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Андрей Иванов