Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На автобусных маршрутах Рыбинска будет работать подмосковный перевозчик

ООО «Стартранс» признано победителем нескольких конкурсов на организацию пассажирских перевозок в Рыбинске и пригороде. Итоги конкурсов размещены на портале госзакупок.

Автобус в Рыбинске

Автобус в Рыбинске

Автобус в Рыбинске

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Стартранс» зарегистрировано в городском округе Химки Московской области. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» данный перевозчик будет обслуживать 25 автобусных маршрутов в Ярославле и Ярославском районе. Теперь компания получит контракт на 14,99 млн руб. в Рыбинске, где будет работать на маршрутах № 111,130,151 и 162. Срок контракта - до 31 октября 2023 года.

Также «Стартранс» выиграл три лота с недельным сроком исполнения контракта - с 15 по 21 апреля 2023 года. Таким образом подмосковный перевозчик получил еще 14 маршрутов в Рыбинске и пригороде. За неделю на трех контрактах компания из Химок заработает 1,49 млн руб. ООО «Стартранс» в Рыбинске приходит на смену ООО «Автомиг», хотя в СМИ принято связывать эти две компании.

Недельные контракты получило АО «Ярославское АТП» на шесть маршрутов в Ярославском и Некрасовском районе. Сумма двух соглашений составит 806 тыс. руб. Контракты с недельным сроком исполнения с 15 по 21 апреля также заключат индивидуальные предприниматели Олег Сударкин (447 тыс. руб.) и Александр Разживин (328 тыс. руб.). Заказчиком по всем государственным контрактам выступает ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...