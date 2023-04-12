Сервис «Авито Недвижимость» назвал Северное Медведково самым дешевым районом Москвы

Специалисты сервиса «Авито Недвижимость» проанализировали стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости Москвы. По данным сервиса, самый доступный округ столицы — Северный (119 515 руб. за кв. м). Самый дешевый район — Северное Медведково (31 973 руб. за кв. м).
В среднем в январе-марте 2023 года квадратный метр вторичной недвижимости в Москве стоил 196 811 руб. В первом квартале было зафиксировано снижение цен на 1,6%, сообщается в пресс-релизе по итогу исследования (есть у «Ъ»).
«Дело в том, что за этот период в столице вырос объем предложения на 21,4%. Покупателям есть из чего выбирать, цены замерли»,— пояснил Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».
По данным сервиса:
- в Восточном административном округе средняя стоимость квадратного метра в первом квартале 2023 года составила в среднем 145 902 руб.;
- в Западном административном округе — 512 826 руб.;
- в Северном АО — 119 515 руб.;
- в Северо-Восточном АО — 203 773 руб.;
- в Северо-Западном АО — 367 504 руб.;
- в Центральном АО — 812 030 руб.;
- в Юго-Восточном АО — 180 007 руб.;
- в Юго-Западном АО — 279 070 руб.;
- в Южном АО — 201 887 руб.