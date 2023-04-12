Сервис «Авито Недвижимость» назвал Северное Медведково самым дешевым районом Москвы

Специалисты сервиса «Авито Недвижимость» проанализировали стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости Москвы. По данным сервиса, самый доступный округ столицы — Северный (119 515 руб. за кв. м). Самый дешевый район — Северное Медведково (31 973 руб. за кв. м).

В среднем в январе-марте 2023 года квадратный метр вторичной недвижимости в Москве стоил 196 811 руб. В первом квартале было зафиксировано снижение цен на 1,6%, сообщается в пресс-релизе по итогу исследования (есть у «Ъ»).

«Дело в том, что за этот период в столице вырос объем предложения на 21,4%. Покупателям есть из чего выбирать, цены замерли»,— пояснил Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

По данным сервиса: