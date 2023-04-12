Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сервис «Авито Недвижимость» назвал Северное Медведково самым дешевым районом Москвы

Специалисты сервиса «Авито Недвижимость» проанализировали стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости Москвы. По данным сервиса, самый доступный округ столицы — Северный (119 515 руб. за кв. м). Самый дешевый район — Северное Медведково (31 973 руб. за кв. м).

В среднем в январе-марте 2023 года квадратный метр вторичной недвижимости в Москве стоил 196 811 руб. В первом квартале было зафиксировано снижение цен на 1,6%, сообщается в пресс-релизе по итогу исследования (есть у «Ъ»).

«Дело в том, что за этот период в столице вырос объем предложения на 21,4%. Покупателям есть из чего выбирать, цены замерли»,— пояснил Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

По данным сервиса:

  • в Восточном административном округе средняя стоимость квадратного метра в первом квартале 2023 года составила в среднем 145 902 руб.;
  • в Западном административном округе — 512 826 руб.;
  • в Северном АО — 119 515 руб.;
  • в Северо-Восточном АО — 203 773 руб.;
  • в Северо-Западном АО — 367 504 руб.;
  • в Центральном АО — 812 030 руб.;
  • в Юго-Восточном АО — 180 007 руб.;
  • в Юго-Западном АО — 279 070 руб.;
  • в Южном АО — 201 887 руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...