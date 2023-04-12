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Ярославский губернатор вышел на партийный субботник

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в субботнике по уборке территории. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Генеральная уборка" в Ярославле

"Генеральная уборка" в Ярославле

Фото: страница ярославского отделения «Единой России» ВКонтакте

"Генеральная уборка" в Ярославле

Фото: страница ярославского отделения «Единой России» ВКонтакте

Губернатор собирал опавшую листву в парке на острове Даманский в Ярославле. Вместе с ним работали мэр Артем Молчанов, первый зампред правительства области Максим Авдеев, зампред Вера Даргель, директор департамента транспорта Татьяна Черемных, директор ГБУ «Яроблтранском» Ксения Григорьева, а также депутаты и активисты партии «Единая Россия». Партия на своей странице ВКонтакте сообщила, что губернатор и мэр приняли участие в партийном проекте «Генеральная уборка».

«Все зависит от нас. И то, насколько в наших городах и районах будет чисто и красиво, тоже. Считаю субботники доброй и полезной традицией и обязательно принимаю участие с самого детства. Месячник чистоты проходит во всех уголках региона. Присоединяйтесь»,— написал Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что мэр Ярославля Артем Молчанов в этом году переименовал традиционный месячник благоустройства, который теперь называтся "Генеральная уборка".

Антон Голицын

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