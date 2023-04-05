Мэр Ярославля переименовал месячник благоустройства в знак поддержки «Единой России»

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о начале экологического проекта «Генеральная уборка». Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Генеральная уборка" в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля "Генеральная уборка" в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля

В этом году название серии субботников и других мероприятий по уборке города идентично названию проекта регионального отделения партии «Единая Россия», о старте которого отделение объявило сегодня на своем сайте.

«Проект регионального отделения партии "Генеральная уборка" поддержал губернатор области Михаил Евраев и мэр Ярославля Артем Молчанов»,— отметила секретарь регионального отделения партии Ольга Хитрова.

Мэрия Ярославля также не скрывает, что весенние субботники в этом году носят в том числе и политический характер.

«Экология жизни — одно из ключевых направлений Народной программы "Единой России", которую поддержал президент страны Владимир Путин»,— сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

Подать заявку на проведение «Генеральной уборки» можно по телефону единой диспетчерской службы мэрии Ярославля, либо по телефонам районных администраций. Ранее серия весенних субботников называлась в Ярославле «месячник благоустройства», в нем традиционно принимали участие как все желающие горожане, так и представители различных политических партий.

Антон Голицын