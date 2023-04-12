Набиуллина: полностью отказаться от валютного контроля невозможно

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор приступил к смягчению мер валютного контроля. При этом она уточнила, что полностью отказаться от них невозможно. По словам госпожи Набиуллиной, валютный контроль должен защищать Россию от санкционного давления.

«Многие депутаты нас спрашивали, не беспокоит ли нас отток капитала в этих условиях. Надо понимать, что это же не деньги, потерянные для российской экономики, заметная часть той валюты, которую наши компании и граждане держат за рубежом, это обслуживание внешнеэкономических операций. Санкции затрудняют трансграничные платежи для нас, и таким образом эта проблема решается»,— сказала глава Центробанка на выступлении в Госдуме (цитата по ТАСС).

По словам Эльвиры Набиуллиной, именно поэтому валютный контроль должен защищать Россию от давления, которое возникло после введения санкций, и одновременно как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности. «К такому балансу мы и стремимся»,— добавила она.

Кроме того, госпожа Набиуллина заявила, что Россия обладает большим потенциалом для развития рынка капитала. По ее словам, в свободном обращении на данный момент находятся только 10% акций против 80% за рубежом. Глава Банка РФ подчеркнула, что выстраивание собственной экономической инфраструктуры страны полностью оправдалось, но также среди приоритетных направлений — выстраивание международных расчетов.

После введения санкций в отношении России президент Владимир Путин подписал ряд указов по обеспечению финансовой стабильности страны. Один из таких документов запретил с 2 марта 2022 года вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 тыс. В начале апреля Банк России смягчил требования к торговле валютой физическими и юридическими лицами, а также правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам в сфере транспорта и для малого бизнеса.