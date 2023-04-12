Минфин предложил расширить возможности единого ресурса сведений о гражданах

Министерство финансов совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) и другими ведомствами решили расширить возможности использования данных из единого ресурса сведений о россиянах в 2023–2024 годах. Об этом со ссылкой на итоговый доклад Минфина к расширенной коллегии пишут «Ведомости». В частности, ведомства планируют увеличить перечень поставщиков сведений в систему, а также предоставить возможность гражданам вносить изменения о себе.

Федеральный регистр сведений о населении содержит сведения о населении России и иностранных гражданах, проживающих в стране. В него включены, в частности, ФИО, дата рождения, информация о семейном положении, сведения о постановке на воинский учет, а также регистрации в системах пенсионного, медицинского и социального страхования.

Представитель Минфина сообщил изданию, что регистр планируют синхронизировать с Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО). Оператор ЕГИССО станет еще одним поставщиком данных. По его словам, в ЕГИССО содержатся социально значимые сведения о физлицах, за счет включения которых планируется увеличить качество информации, а также оптимизировать состав данных о родственных и семейных связях граждан. Из доклада Минфина следует, что такая мера позволит перевести на качественно новый уровень предоставление адресной социальной поддержки малообеспеченным семьям.

В докладе Минфина также содержится предложение о передаче российским гражданам права направлять обращения для изменения сведений о себе в регистре. Как объяснил представитель министерства, для этого россияне смогут использовать портал «Госуслуги».

Создание федерального регистра сведений о населении России утверждено федеральным законом от 2020 года. Его ввод в эксплуатацию запланирован поэтапно с 2022 до 2026 года. ФНС, которая выступает оператором системы, сообщала, что с 1 января 2023-го сведения из регистра стали доступны уполномоченным органам через механизм межведомственного взаимодействия.