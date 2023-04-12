Мэр Богдановича назвал фейком сообщения о падении метеорита

Глава Богдановича (находится в 80 км от Екатеринбурга) Олег Нейфельд назвал фейком информацию о падении метеорита недалеко от города. Напомним, вечером 11 апреля в соцсетях появилось несколько видео с реакцией горожан на летящий неопознанный объект, о чем начали писать местные и федеральные СМИ. Позже журналисты выяснили, что ролики могут быть постановочными – их якобы могли рассылать местные молодые актеры, операторы и их знакомые.

«Богданович прозвучал на всю страну с видео про неопознанный объект в небе. Что могу сказать? Будем искать метеорит. Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу. А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы – все спокойно»,– написал господин Нейфельд во «ВКонтакте».

Он отметил, что силовики сейчас ищут тех, кто «догадался запустить такой фейк».

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