СМИ сообщили о падении неопознанного объекта под Екатеринбургом

Вечером 11 апреля в СМИ появилась информация о падении в районе Богдановича, расположенного в 80 км от Екатеринбурга, неопознанного объекта, похожего на метеорит. «РИА Новости» со ссылкой на видео очевидцев сообщает, что после «падения» раздался «громкий хлопок».

Официально власти и экстренные службы информацию о падении объекта не комментировали.

Впрочем, по данным telegram-канала «Осторожно, новости» команды Ксении Собчак, видео с «падением» и реакцией жителей могут быть постановочными. Все ролики якобы прислали местные молодые актеры, операторы и их знакомые.

Так, по данным канала, девушка 21-летнего актера Никиты С. Опубликовала в соцсетях пост с подписью «создаю инфоповоды из пустоты», который позже удалила. Затем в сети появились другие видео, на одном из которых «сотрудники полиции» якобы не пускают к месту падения очевидца, а на другом запечатлена «летающая тарелка».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте