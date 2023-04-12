В Сочи до конца суток прогнозируется туман

Синоптики предупредили, что в Сочи до конца 12 апреля ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В связи с этим по поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все городские службы перевели в режим повышенной готовности, а также усилили контроль за безопасностью движения на дорогах. Водителям рекомендуют быть внимательными.

По данным центра погоды «Фобос», 12 апреля на Кубани ожидаются дожди, местами ливни, гроза и град. Причиной непогоды станет циклонический вихрь, который будет смещаться из акватории Черного в Азовское море.

Татьяна Ручкина

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