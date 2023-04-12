На Кубани прогнозируют дожди и град

12 апреля в Краснодарском крае ожидаются дожди, местами ливни. Их причиной станет циклонический вихрь, который будет смещаться из акватории Черного в Азовское море. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Фото: loon.site
«Он станет причиной довольно облачной погоды, вызовет дожди, местами ливневого характера, с грозами и градом, и сократит приток солнечного тепла»,— сообщают синоптики.
Температура воздуха в регионе составит +14…+16°. Ветер будет 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.
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