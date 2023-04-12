МИД России: поставки Украине ПЗРК грозят безопасности гражданского авиасообщения

Поставляемые на Украину странами Запада ПЗРК и ПТРК попадают в руки «террористов и экстремистов различных мастей», утверждает российской МИД. В ведомстве считают, что это несет угрозу безопасности гражданского авиасообщения в Европе и во всем мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich / Reuters Фото: Gleb Garanich / Reuters

По данным МИДа, входящие в Евросоюз (ЕС) страны передали Киеву оружия и военной техники более чем на €12 млрд. ЕС поставляет украинским военным тяжелое вооружение, самолеты, танки, а также якобы «не препятствуют вербовке в своих странах наемников».

«Попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, в силу зашкаливающей там коррупции расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей… Скоро впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой»,— сказали «РИА Новости» в МИД.

В июле 2022 года Европол сообщил, что нашел признаки «организованной контрабанды оружия» из Украины. Тогда же стало известно, что Еврокомиссия создает центр борьбы с контрабандой оружия из Украины. В октябре США подготовили план, который позволит охранять и вести учет оружия и боеприпасов на Украине и в соседних странах. По данным The Wall Street Journal, США хотят следить за распределением помощи на Украине непосредственно в зоне боев.

Лаура Кеффер