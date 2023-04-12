Около Екатеринбурга с собаки после прогулки сняли более 50 клещей

В Заречном (город вблизи Екатеринбурга) с собаки после прогулки на территории частного дома сняли 51 клеща. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на ветеринарный кабинет «Зоовет». Помимо этого, на собаке были клещи, которые сами отпали, когда высохли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее Роспотребнодзор Свердловской области сообщал, что в регионе с начала весны от клещевых укусов пострадали 303 человека, 103 из которых – дети. Первый случай клещевого укуса в Свердловской области был зафиксирован 24 марта в Сысертском районе.

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